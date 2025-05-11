Samanyolu Haber /Gündem / İddia: MHP, Sedat Peker'e 'Türkiye'ye dön' çağrısı yapacak /11 Mayıs 2025 16:58

İddia: MHP, Sedat Peker'e 'Türkiye'ye dön' çağrısı yapacak

5 yıldır yurt dışında bulunan Sedat Peker, Türkiye'ye ne zaman döneceğiyle ilgili bir açıklama paylaştı.

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2020 yılında Türkiye'den ayrılıp Karadağ'a yerleşen ardından sırayla Kuzey Makedonya, Kosova, Fas gibi ülkeleri gezen Sedat Peker son olarak Dubai'ye yerleşmişti.

Youtube'dan paylaştığı videolarla uzun süre Türkiye'nin gündemini meşgul eden Peker, daha sonra 'Dijital Tecrit' uygulandığını, bu sebeple sessiz kaldığını açıklamıştı.

MHP İLE PEKER ARASINDA BUZLAR ERİDİ
Sözcü'de yer alan habere göre son aylarda Sedat Peker ile MHP yakınlaşması dikkat çekti.

Devlet Bahçeli'nin yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile X platformunda bir süredir karşılıklı paylaşımlar yapan Peker, kendisiyle ilgili 'Devlet Bahçeli ile görüştü' iddialarını da yakın çevresi üzerinden doğruladı. 

PEKER, BAHÇELİ'Yİ TELEFONLA ARADI
Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre Peker, Devlet Bahçeli'yi rahatsızlandığı dönemde birkaç kez aramıştı. 

MHP, PEKER'E 'DÖN' ÇAĞRISI YAPACAK
Soykan, "Yakın tarihin en önemli görüşmelerinden birisi... Haber kaynaklarım: MHP, Sedat Peker'e 'Dön' çağrısı yapacak dedi. Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüşünün yolu çok ciddi bir şekilde açıldı" dedi.

'BEN SUÇ İŞLEMEDİM Kİ AF ÇIKSIN'
Sedat Peker, ise X hesabından 'Türkiye'de af çıkacak, sonra dönecek' iddiasına "Bana çevremdeki insanlar af çıkacağını ve Türkiye'ye dönebileceğimi söylüyorlar, ancak af suç işleyenler için olur, ben suç işlemedim" sözleriyle cevap verdi. 
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