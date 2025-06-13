Samanyolu Haber /Dünya / İddia: Misilleme için İran'dan 100 İHA havalandı /13 Haziran 2025 09:54

İddia: Misilleme için İran'dan 100 İHA havalandı

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıkladı.

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İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti.

Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda ise İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürüldüğü teyit edilirken İran genelinde gerçekleştirilen saldırılarda 200'den fazla savaş uçağının kullanıldığı aktarıldı.

İsrail basını, güvenlik kaynaklarının bir kaç saat içerisinde İran'ın misillemede bulunacağını tahmin ettiğini aktarmıştı.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatmasının beklendiğine işaret edilmişti.


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