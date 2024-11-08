İddia: MİT Başkanı Kalın 'Ankara Büyükşehir' iddiası için Özgür Özel'i aradı

Halk TV yayınına katılan Saymaz, 'MİT'e, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında talimat gitmiş' iddiasına ilişkin edindiği bilgileri özetle şöyle anlattı:







Bu arada MİT Başkanı İbrahim Kalın, Özgür Özel'i aramış sanırım akşam saatlerinde. Kendisine bir sunum yapacaklarını aktarmış. Bu bilgiyi de Özgür Özel, Mansur Yavaş'a iletmiş. 'İsterseniz siz de bilgilenebilirsiniz' demiş. Mansur Yavaş cephesinde durum bu şekilde. Özgür Özel'den bu bilgiyi duyduğunu, kendisine doğrudan bir şey yansımadığını beyan ediyor.







CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Saraydan birilerinin MİT'e 'Ankara Büyükşehir'i de bu işlere karıştırın' talimatı verdiğine dair duyum aldık" sözlerinin yankıları sürüyor.Gazeteci İsmail Saymaz; MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP lideri Özgür Özel'i arayarak iddialara ilişkin kendisine sunum yapılacağını ilettiğini aktardı."Yayına katılmadan önce Mansur Yavaş'ı aradım. 'Size doğrudan bir duyum yansıdı mı?' diye sordum. Kendisi bana 'Ben de genel başkanımızdan duydum. Henüz bana doğrudan herhangi bir haber gelmedi' dedi.Ben istihbarat kaynaklarını da aradım. Hem 'Mansur Yavaş aleyhine bilgi toplandığı' iddiası, hem de Özgür Özel'in mektup yazdığı bilgisini sordum. İstihbarat kaynakları 'Yavaş aleyhine bilgi toplandığı' iddiasını kesin bir dille reddediyorlar. Rahatsız olduklarını ve çok üzüldüklerini beyan ediyorlar. İstihbarat teşkilatının çalışma biçiminde ne böyle bir talimatın ne böyle bir aktivitenin olabileceğini söylüyorlar.Her faaliyetin kayıt altında olduğunu, böyle bir şeye kalkışacak bir faaliyette bulunan personelin ağır bir yaptırımla karşılaşacağını beyan ediyorlar."