İddia: Moskova İle Washington Kırım'ın Rusya toprağı olmasında anlaştı

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD merkezli Semafor haber sitesinin iki kaynağa dayandırdığı haberine göre ise Donald Trump yönetiminin Kırım’ı resmen Rusya toprağı olarak tanımayı değerlendirdiği iddia edildi.





Bu adımın, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için yapılacak olası bir barış anlaşmasının parçası olabileceği belirtiliyor. Trump, daha önce 18 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesinde toprak meselelerini ele alacağını açıklamıştı.





Habere göre, Washington’un Birleşmiş Milletler’e (BM) Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanıma çağrısında bulunma ihtimali de masada.





ABD ve Ukrayna Sınır Müzakereleri Yapıyor





Beyaz Saray, ABD’nin Ukrayna ile sınır konusunu görüştüğünü ve “barış sağlandıktan sonra Ukrayna topraklarının sınırlarının nerede olacağı” üzerine müzakereler yürüttüğünü duyurdu.





ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki nihai anlaşmanın birçok unsurunun üzerinde uzlaşı sağlandığını, ancak bazı detayların hâlâ çözüm beklediğini açıkladı.





Trump, 18 Mart’ta (bugün) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği telefon görüşmesi öncesinde Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, “Bu savaş DERHAL sona ermeli. Başkan Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.





30 Günlük Ateşkes Gündemde





Trump, Washington ve Kiev’in önerdiği 30 günlük ateşkesin Moskova tarafından kabul edileceğine inandığını belirtti. Rus lider Vladimir Putin de son açıklamalarında ateşkes fikrine olumlu yaklaştığını, ancak bazı noktaların netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.





Putin, özellikle Kursk bölgesinde bulunan Ukrayna askerlerinin durumuna dikkat çekerek, ateşkes süresince onların nasıl hareket edeceği konusunda belirsizlik olduğunu söyledi. “Eğer 30 günlük bir ateşkes sağlanırsa, bu ne anlama gelecek? Kursk’ta bulunan Ukrayna askerleri serbestçe çekilecek mi? Yoksa teslim olmaları mı gerekecek?” diye sordu.





Ateşkesin Koşulları Tartışılıyor





Rus lider ayrıca, ateşkesin denetlenmesi ve barışın sürdürülebilir olup olmayacağı konularının da netleştirilmesi gerektiğini belirtti. “Ateşkesi kim denetleyecek? Ukrayna’da seferberlik ve silah sevkiyatı devam edecek mi?” sorularını yönelten Putin, geçici bir ateşkesin kalıcı barışa giden yolu açması gerektiğini vurguladı.