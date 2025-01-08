Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Motokuryenin ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna vatandaşlık verildi /08 Ocak 2025 10:42

İddia: Motokuryenin ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna vatandaşlık verildi

İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Sadece 27 bin TL para cezasına çarptırılan Mahmud'a kaza sonrası Türk vatandaşlığı verildiği öne sürüldü.

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Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a ölümlü kazaya karıştıktan sonra Türk vatandaşlığı verildiği iddia edildi.

VURDU, KAÇTI!
Fatih'te 30 Kasım 2023 tarihinde Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud kullandığı araçla, motosikletli Yunus Emre Göçer'e çarptı. Göçer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, 6 Aralık 2023'te vefat etti. Mahmud ise yurt dışına kaçtı.

CEZASI SADECE '27 BİN TL'
Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in şikayetçi olmaması üzerine ise Mahmud, Türkiye'ye dönerek ifade verdi. Mahkeme Mahmud'a "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 hapis cezası verdi ve adli para cezasına çevrildi.

Mahmud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

VATANDAŞLIK İDDİASI
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud ve akrabalarına ilişkin skandal bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Fatih Ergin, kazanın ardından Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve akrabalarından oluşan 36 kişiye Türk vatandaşlığı verildiğini öne sürdü.

Ergin sosyal medya paylaşımında, "Somali CB'nın İstanbul'da kuryeyi öldüren oğluna kaza sonrası süreçte Türk vatandaşlığı verildiği bilgisini aldım. Kaynaklar ismini değiştirerek vatandaş olduğunu aktardı. Kaza sırasında insani ikameti olduğu ortaya çıkmış, hangi gerekçe ile verildiği sorusu yanıtsız kalmıştı! Not: Somali Cumhurbaşkanı'nın aile ve akrabalarından toplam 36 kişiye vatandaşlık verilmiş" ifadelerini kullandı.
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