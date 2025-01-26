Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Muharrem İnce, CHP’ye katılacak /26 Ocak 2025 11:49

İddia: Muharrem İnce, CHP’ye katılacak

Gazeteci Enver Aysever, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağını öne sürdü.

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Kişisel YouTube kanalında yaptığı yayında Aysever, İnce’nin Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirtti. Enver Aysever, programda şunları anlattı:

“Memleket Partisi’nin yeniden seçimde olma hakkı kazanması için bir süreç devam ederken Muharrem İnce, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşüyor. Sebep şu; Muharrem İnce bir müzakere sürecine giriyor ve Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullarda çatı olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeniden önemli olduğunu, her ne kadar bu koşullarda muhalefet şerhi düşmesi gerekirse de diyalog kanallarının açık olması gerektiğini düşünüyor.

Nihayetinde Özgür Özel’le yapılan konuşmada Muharrem İnce’ye bir davet geliyor ve Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılacağını söylüyor.

Katılım tören şeklinde mi olur, bu salı mı olur öteki salı günü mü olur, özel bir toplantı mı yapılır bilmiyorum. Ama bir hafta, 10 gün içerisinde Muharrem İnce’nin siyasi denklemi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeniden değiştirebilecek bir hamle yapacağını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili olacak. Muharrem İnce, Memleket Partisi’ni kapattırmayacak.”
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