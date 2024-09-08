Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Narin'in yerini 'gizli tanık' söyledi /08 Eylül 2024 16:23

İddia: Narin'in yerini 'gizli tanık' söyledi

Diyarbakır'de katledilen sekiz yaşındaki Narin ile ilgili soruşturma da gizli tanık ortaya çıktı. Tanığın ifadesi ile Narin'in yeri öğrenildi.

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Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Küçük Narin'in cansız bedenine çuvalın içine konmuş su yatağının altında gizlenmiş bir şekilde ulaşıldı.

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HER ŞEY SİL BAŞTAN

Narin soruşturmasında her şeyi silbaştan yapacak detaya Halk TV ulaştı. Tavşentepe Köyü'nden bir kişi 3-4 gün önce bizzat savcılığa giderek tanık olduğu öğrenildi.

Gizli tanık, savcıya köyde duyduklarını aktardı. Detaylı bir şekilde Narin'in derenin orada olduğunu duyduğunu bildirdi. Bu nedenle, güvenlik ekipleri tekrardan Eğertutmaz Deresi'nde çalışmaları başlattı.

Gizli tanık ayrıca cinayetle ilgili isimler de verdi.

KESİCİ ALET BULGUSU YOK

Cansız bedeni bulunan Narin'in bedeninde ilk bulgulara göre de kesici bir aletle öldürüldüğü bilgisi yer almadı. Otopsinin ardından ne zaman ve nasıl öldürüldüğü ortaya çıkacak.

Köydeki giriş çıkış yasağı devam ederken bu karardan önce kent merkezine gittiği tespit edilen kişilerin de takibi yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca ilk bulgulara göre Narin, boğularak öldürüldüğü üzerinde duruluyor.
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