İddia: Netanyahu kırmızı çizgi çekti, Türk askeri Gazze'ye gidemeyecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail’in onayı olmadan hiçbir yabancı askerin ülkeye giremeyeceğini söyledi. Trump’ın planında Türkiye ve Katar askerlerinin ateşkesi denetlemesi öngörülüyordu ancak Tel Aviv bu şartı reddetti. Vance’in açıklaması, Netanyahu’nun “Türk askeri kırmızı çizgimizdir” sözlerine açık destek olarak değerlendirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Türk askerinin İsrail'e ya da Gazze'ye ayak basması kırmızı çizgimizdir" açıklamasına ABD'de destek geldi.

Netanyahu, İsrail Hayom'a yaptığı açıklamada "Gazze'de Türk ve Katar askeri olmayacak. İsrail'e adım atmayacaklar" demişti.

Ateşkesin tamamen başarısız olmasının önüne geçmek için apar topar Tel-Aviv'e gelen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İsrail topraklarında yabancı asker bulundurulmasına ilişkin her kararın yalnızca Kudüs’ün onayıyla alınabileceğini" söyledi.

Buna karşın Trump'ın barış planında Türkiye ve Katar'dan gelen subaylar, ateşkesi gözlemlemek için İsrail'de konuşlanması  bir şarttı. Şimdiyse İsrail, ABD desteğiyle bu şarta karşı çıkıyor.

Vance’in sözlerinin güney İsrail’deki merkeze mi yoksa Gazze’ye mi atıfta bulunduğu netlik kazanmadı. Ancak Vance, bu konuşmayı Türk ve Katar askerlerinin konuşlanması öngörülen tesiste verdi.

ANKARA'NIN ROLÜ OLACAK
The Times of Israel muhabirinin Türkiye’nin savaş sonrası Gazze’deki rolüne dair sorusuna yanıt veren Vance, Ankara’nın “yapıcı bir rol” üstlenebileceğini belirtti.

Ancak Vance "İsrail topraklarında yabancı güçlerin bulunmasına ilişkin hiçbir kararın zorla dayatılamayacağını" vurguladı.

Vance, “İsrail topraklarında hangi askerlerin bulunacağına İsrailliler karar verecek, eminim Başbakan Netanyahu’nun da bu konuda güçlü fikirleri olacaktır,” diye ekledi.

Vance, bölgedeki ülkelerin barışın sağlanması için farklı katkılar sunabileceğini söyledi.

“Bazıları mali, bazıları yeniden inşa ya da taraflar arasında iletişim sağlama şeklinde olacak. İsrailli dostlarımıza hiçbir şeyi zorla kabul ettirmeyeceğiz. Fakat Türkiye’nin yapıcı bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Açık konuşmak gerekirse, şu ana kadar da çok yapıcı davrandılar ve bunun için minnettarız,” ifadelerini kullandı.

Geçmişteki anlaşmazlıklara değinerek “Barışa giden yol geçmişe değil geleceğe odaklanmaktan geçiyor,” dedi.
