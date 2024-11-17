Samanyolu Haber /Gündem / İddia: 'Öcalan çağrısı' sonrası yapılan Erdoğan-Bahçeli zirvesinden 'tam mutabakat' çıktı /17 Kasım 2024 11:11

İddia: 'Öcalan çağrısı' sonrası yapılan Erdoğan-Bahçeli zirvesinden 'tam mutabakat' çıktı

MHP lideri Bahçeli’nin PKK lideri Öcalan’a dönük çağrısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli ilk kez bir araya gelmişti. İki liderin bir saatlik zirvesinden ‘tam mutabakat’ çıktığı iddia edildi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Kasım günü Beştepe’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ağırlamıştı. MHP lideri Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a dönük çağrısının ardından iki lider ilk kez bir araya gelmişti.

İki ismin bu yılki 8’inci görüşmesinde iç ve dış politikadan ekonomiye, TBMM çalışmalarından yeni anayasa çalışmalarına kadar birçok konunun gündeme geldiği belirtilmişti. Görüşme yaklaşık bir saat sürmüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının en önemli gündem maddesi bir gün önce Beştepe’de yapılan Cumhur İttifakı zirvesi oldu.

‘TAM MUTABAKAT’
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Erdoğan görüşmeye ilişkin MYK üyelerine kısa bir değerlendirme yaparak, “Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk, kayyım başta olmak üzere bütün meseleleri masaya yatırdık. İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık. Tam bir mutabakatımız var” dediği öğrenildi.

Görüşmede, Bahçeli’nin Öcalan çağrısının gündeme gelip gelmediğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında DEM Partililerle el sıkışması ve sonrasında yaptığı açıklamalar ‘yeni bir süreç mi başlıyor’ tartışmalarını beraberinde getirirken Bahçeli daha sonra TBMM’de Öcalan’ın DEM Parti grubuna gelerek örgütün silah bıraktığını açıklaması ve umut hakkında yararlanması çağrısı tartışmaları başka bir boyuta taşımıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İddia: 'Öcalan çağrısı' sonrası yapılan Erdoğan-Bahçeli... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:23