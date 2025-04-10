Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Öcalan'ı bırakma kararı Saray'daki zirvede karara bağlanacak /10 Nisan 2025 09:57

İddia: Öcalan'ı bırakma kararı Saray'daki zirvede karara bağlanacak

Bahçeli’nin çıkışıyla başlayan İmralı süreci kapsamında DEM Parti’nin ‘Umut Hakkı’ yasa teklifi tekrar gündeme geldi. Erdoğan ve DEM Parti görüşmesi sonrası ağırlaştırılmış müebbet hapis mahkumlarına koşullu salıverme imkanı gelebilir.

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İmralı ve çözüm süreci tartışmaları, DEM Parti’nin TBMM’ye sunduğu “Umut Hakkı” yasa teklifiyle yeniden gündemde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’deki çıkışı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM’liler arasında yapılacak görüşmede bu tekliflerin Meclis’e gelme ihtimali doğdu. Düzenleme, 25 yılı hapiste geçiren müebbet hükümlülere şartlı tahliye imkanı getiriyor.

‘UZATILMIŞ ÖLÜM CEZASI’

Sözcü'nün haberine göre yasa değişikliği, 16 Şubat 1999’dan bu yana cezaevinde olan Öcalan’ı da kapsıyor. DEM Parti bu süreçte “pratik adım” atılmasını isterken kulislerde Öcalan’a af talebinin de gündeme getirildiği konuşuluyor. Teklifin gerekçesinde, idamın 2002’de kaldırıldığı, ağırlaştırılmış müebbetin “uzatılmış ölüm cezasına” dönüştüğü savunuluyor.

İSTENEN YASA

Gündemdeki yeni düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılması planlanıyor. Yasaya, “Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenlerin veya ölüm cezası ağırlaştırılmış müebbete dönüştürülenlerin cezalarının infazının 25’inci yılından başlayarak, koşullu salıverilme değerlendirmesi yapılır’’ hükmü eklenmesi isteniyor.

MEVCUT YASA NE DİYOR?

Mevcut yasaya göre, ağırlaştırılmış müebbet alan mahkumlar 30 yıl cezaevinde kalmak zorunda. Terör suçları için ise koşullu salıverme yok. DEM Parti, bunun mahkumu “toplumdan kopardığını” belirterek, cezaların gözden geçirilmesini istiyor. Tartışmalar, hem siyasi hem hukuki zeminde yeni bir döneme işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Meclis’te partisinin grup toplantısında konuştu. Bugün sarayda DEM heyetiyle yapacağı görüşmeyi işaret eden Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak bu süreci ülkemizin hayrına neticelendireceğiz. DEM heyetini kabul ederek terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz” dedi. Erdoğan, DEM Partili siyasetçilerle en son 12 Haziran 2012’de, başbakanken görüşmüştü. 
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