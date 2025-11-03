Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Öcalan'ın komisyonla görüşmesine Erdoğan-DEM görüşmesinde onay çıktı /03 Kasım 2025 09:40

İddia: Öcalan'ın komisyonla görüşmesine Erdoğan-DEM görüşmesinde onay çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim tarihinde İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından, "İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" demişti. O görüşmeden komisyonun Öcalan ile görüşmesine onay çıktığı öğrenildi.

TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme olasılığı gündemdeyken, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 30 Ekim tarihinde sarayda bir araya geldi.

İBRAHİM KALIN DA O GÖRÜŞMEDE YER ALMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede İmralı Heyeti'nden TBMM Başkan Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Erdoğan'ın yanında ise Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bulundu.

ERDOĞAN "YANSIMALARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRECEĞİZ" DEMİŞTİ
Erdoğan, görüşmeye ilişkin ilk açıklamasını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptı

Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşmesini de 'Umut verici' olarak değerlendirdi. Erdoğan, önümüzdeki günlerde de bu görüşmenin yansımasının olacağının altınız çizerek şöyle konuştu:

"Biz de külliyemizde DEM Parti heyetini kabul ettik kendileriyle son derece yapıcı verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik inşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz hassas yapıcı kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği sadece sınırlarımız içinde değil sınırlarımızın ötesinde de barışın güvenliğin huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız.

Bunda sonuna kadar kararlıyız. Önce terörsüz Türkiye sonra terörsüz bölge menziline İnşallah varacağız

O GÖRÜŞMEDEN ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEYE ONAY ÇIKMIŞ
Erdoğan'ın yansıma dediği sonuçlar merak edilirken Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında o görüşmeden komisyonun İmralı'da Öcalan ile görüşmesine onay çıktığını yazdı. Selvi'nin onay çıktığına dair ifadeleri şu şekilde oldu:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmede Meclis komisyonunun Öcalan’la görüşmesi konusundaki tereddütler ortadan kalkmış. Meclis komisyonu karar aldığı takdirde İmralı’ya gidecek."
