İddia: PKK silah bırakmanın ilk etabını başlattı

PKK'dan 20 ila 30 kişilik grubun silah bırakma kapsamında ilk silah teslim etme işlemeni yapması bekleniyor. Silah teslim sürecinin büyük kısmı ise Barzani ailesi kontrolündeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yapılacak. Silahlar Barzani rejimine bırakılacak, MİT kontrolü sağlayacak. İktidar kanadı ise “PKK’nın direnmeden silah bıraktığını” vurgulayarak; Meclis tatile girmeden yeni çözüm süreciyle ilgili komisyonu kurmayı hedefliyor. Komisyon tatil yapamadan, yaz süresince IKBY’deki silah teslim sürecini takip edecek.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre iktidarın “Terörsüz Türkiye”, PKK ve DEM Parti’nin “Barış ve Demokratik Toplum” adıyla sürdürdüğü 2. Çözüm Süreci kapsamında, PKK'ya yakın medya kaynakları terör örgütünden ilk grubun dün silah bırakmaya başlayacağını haberleştirdi. Söz konusu haberlere göre; PKK'dan bu ayın 3’ü ile 10’u arasında 20 ila 30 kişilik ilk grubun silahlarını Barzani ailesinin kontrolündeki Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde medya mensuplarına görüntü vererek teslim edeceği belirtildi.





MİT İLE BARZANİ REJİMİ SÜRECİ ORTAK YÜRÜTECEK

Gazetenin haberine göre; ilk grup birkaç gün önce silahlarını teslim etti. Süreç kapsamında silah teslim işleminin büyük bölümünün IKBY’nin kontrolündeki Duhok ve Amediye kentleri ile başkent Erbil’in Köysancak kazasında yapılacak. Bu nedenle silahları Barzani rejimine teslim edilecekken, MİT de kontrolü sağlayacak. Silahlar ise elektronik bir cihazla yok edilecek.





KOMİSYON TATİLDEN ÖNCE KURULACAK

İktidar kanadı ise sürecin kendileri açısından olumlu ilerledeğini belirtiyor. “PKK’nın direnç göstermeden silah bıraktığı” değerlendirmesi yapılırken, süreç kapsamında yasal ve yargısal adımların atılması için TBMM tatile girmeden “çözüm komisyonunun” kurulması hedefleniyor. Kulislerde söz konusu komisyonun Meclis’in tatil sürecinde de çalışacağı belirtilerek, yaz süresince IKBY’deki silah teslim sürecini yakından takip edeceği aktarılıyor.





ÖCALAN’A HAVALANDIRMA İYİLEŞTİRMESİ

Süreç kapsamında; hükümlü bulunan ancak sağlık durumu iyi olmayan örgüt mensuplarına ev hapsi hakkının getirilmesi ile Abdullah Öcalan’ın tecrit koşullarının iyileştirilmesi atılacak ilk yasal adımların olacağı konuşuluyor. Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesinde ilk adımın ise havalandırmaya daha fazla çıkartılması olarak belirtiliyor. Bunun yanı sıra Türkiye içinde 50’ye yakın eylem ve benzeri olaya karıştığı için görüntü veremeyen örgüt mensuplarının ise yurt dışına çıkacağı, Türkiye’de kalma olanaklarının bulunmadığı de aktarılan bilgiler arasında.





‘BU SÜREÇ FAZLA İLERLEMİYOR’

Türkiye’de sürece ilişkin bu adımlar planlanırken, PKK'nın üst çatı yapısı KCK'nın yürütme konseyi üyesi Mustafa Karasu’nun önceki gün örgüte yakın bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Karasu; Öcalan'ın ulusal ve uluslararası görüşmelerini istediğinde yapabileceği durumda tecrit koşullarının kalkacağı, tersi durumda tecritin devam edeceği anlamına geldiğini vurgulayarak, sürecin iktidar tarafından fazla ilerletilmediğini savundu. Karasu; “Devlet Bahçeli'nin verdiği taahhüt, umut hakkı, tecridin ortadan kaldırılması ve Önderliğin bu sürece aktif katılması hala gerçekleşmemiştir. Böyle olunca da bu süreç fazla ilerlemiyor. Devletin içinde bir kesim sürece karşı sabote etmek istiyor. Ama o zaman devlet de bu süreci götüren hükümet de buna müdahale etmesi gerekiyor. Bunu seyretmemesi gerekiyor” dedi.







