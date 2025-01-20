Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Rıza Akpolat'ın tutuklanması AKP içerisinde rahatsızlığa sebep oldu /20 Ocak 2025 10:47

İddia: Rıza Akpolat'ın tutuklanması AKP içerisinde rahatsızlığa sebep oldu

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın kulisine göre, AKP içerisinde de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına dair kaygılar bulunuyor, hukuki gerekçeler yeterli bulunmuyor.

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Güncel siyasete 'İmralı' gündemi hakim olsa da; muhalefet bir taraftan 'erken seçim' çağrısını yinelemeye devam ediyor.

Özellikle, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şafak vakti gözaltına alınıp, günler sonra tutuklanmasının ardından CHP, iktidara yönelik sandık çağrısını bir kez daha yineledi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Gazeteci Nuray Babacan, DEM Partili ve CHP'li belediyelere kayyım atanması ve son olarak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasıyla ilgili AKP kulislerinde konuşulanları yazdı.

Babacan, Nefes gazetesindeki "Operasyonlara ‘şüpheci’ bakış" başlıklı yazısında Gelişmelerin parti içerisinde "Bütün bunlar, ‘Kime operasyon çekiliyor? Yapılanların sonuçları kime yarar?' sorusunun sorulmasına neden olduğunu ifade etti.

'HUKUKİ GEREKÇELER YETERLİ BULUNMUYOR'
Babacan yazısında şunları aktardı: 

"Bu tavrın, orta vadede Erdoğan’a ve AKP’ye yaramayacağı, dezavantaja dönüşebileceğini düşünenler, 'ortada bir gariplik var, gerekçeler hiç mantıklı değil' yorumları yapıyorlar.

İktidar partisi kulislerinde, yapılanları açıktan destekleyen de yok, açıktan itiraz eden de... İtiraz etmemelerine şaşırmadık ama en azından iktidar medyasının ‘sorgulamayan coşkulu tavrına’ sahip değiller. Hukuki gerekçeler yeterli bulunmuyor, siyasi hesapların kime yaradığından da emin değiller…"
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