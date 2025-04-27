İddia: Rus komutanı öldüren suikastçı Ukrayna için çalıştığını itiraf etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üç yılı aşkın süredir devam ederken, tüm bu süreç boyunca iki ülkenin sıcak savaş haricinde karşılıklı suikastlar düzenlediği iddiaları da sık sık gündeme geliyor. Son olarak 25 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik, otomobil patlaması sonucu hayatını kaybetti.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre olayın suikast olma ihtimali üzerinde durulurken, Rusya Soruşturma Komitesi, yaptığı yazılı açıklamayla Rus komutanın ölümüne ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını, bu şahsın da suçunu ve eylemi neden yaptığını itiraf ettiğini bildirdi.





'PATLAMA UKRAYNA'DAN ETKİNLEŞTİRİLDİ'

Komiteden yapılan açıklamada "Gözaltına alınan şüpheli 1983 doğumlu İgnat Kuzin'in Ukrayna istihbaratı ajanı olduğu, Ukrayna'da ikamet iznine sahip olduğu tespit edildi. Kuzin, suçunu itiraf etti. Kuzin, 2023'ten beri Ukrayna istihbaratına çalıştığını, aldığı emirle terör saldırısını gerçekleştirdiğini anlattı. Soruşturma çalışmaları sürüyor" ifadelerine yer verildi.





Açıklamada, patlayıcı cihazın otomobile Kuzin tarafından yerleştirildiği ve Ukrayna'dan etkinleştirildiği ifade edildi.





NE OLMUŞTU?

25 Nisan'da, Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik'in hayatını kaybettiği bildirilmişti.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olayı "terör eylemi" olarak nitelendirerek, Ukrayna tarafını suçlamıştı.