İddia: Rütbe krizi sebebiyle Ali Yerlikaya'nın bileti kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki kadroları düzenlemek üzere yapılan çalışmalar, teşkilat içinde ciddi krize yol açtı. Bu kriz siyasete de yansıdı. Kulislerde, yapılması planlanan düzenlemenin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şimdiye kadar en büyük destekçisi olan AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile arasının açılmasına sebep olduğu konuşuluyor.





Ayrıca, olası bir kabine değişikliğinde Bakan Ali Yerlikaya'nın yerine eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın İçişleri Bakanı yapılacağı da kulislere yansıyan bilgiler arasında.





32 KADROYA 700 TALİP

Halktv'nin haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda bin 1150'ye yakın birinci sınıf emniyet müdürü bulunuyor. Bu müdürlerin 800'e yakını Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda, 200'e yakını da Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görev yapıyor. İl Emniyet Müdürleri'nin yanı sıra, daire başkanları ve eğitim kurumlarında da görev yapanlarla birlikte 150 civarında birinci sınıf emniyet müdürü aktif görevde.





Şu anda birinci sınıf emniyet müdürlüğü için açık olan kadro sayısı yalnızca 32. Ancak birinci sınıf emniyet müdürü olmak için sırada bekleyen sayısı 700'e yakın. Bu kadro sorunu için İçişleri Bakanlığı bir çalışma başlattı.





ÇÖZÜM İÇİN YAPILAN ÇALIŞMA DAHA BÜYÜK KRİZE YOL AÇTI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde krize yol açan çalışmaya göre, 30 büyükşehirin il emniyet müdürleri 'Emniyet Başmüdürü' unvanı alacaktı. Böylece, bazı birinci sınıf emniyet müdürleri İl Emniyet Başmüdür Yardımcısı ünvanıyla görevlendirilecekti. Nüfusu 100 binin üzerindeki 143 ilçeye de birinci sınıf emniyet müdürlerinin atanması planlanıyordu. Düzenlemeye göre, eğitim kurumlarında görev yapanlar da birinci sınıf emniyet müdürü kadrosundan seçilecekti.





Böylece, toplamda 750 kişilik yeni görevlendirme planlanıyordu. Rütbe tıkanıklığını aşmak için hazırlandığı belirtilen bu düzenlemeye, emniyet teşkilatında emir-komuta zincirini zayıflatacağı ve yetki karmaşası doğuracağı nedeniyle itirazlar var. Düzenleme, siyasette de krize neden oldu.





ALA'YLA ARALARI AÇILDI

Kulislere yansıyan bilgilere göre, 2023 yılındaki seçimlerin ardından İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya, AKP içinden en büyük desteği AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan alıyordu. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce uzun süre İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ala da tıpkı Yerlikaya gibi bürokrasi kökenli bir isim.





Diyarbakır Valiliği ve Başbakanlık Müsteşarlığı görevlerinden sonra önceki çözüm sürecinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ala, darbe girişiminden sonra istifa etmişti. Ala'nın yerine getirilen Süleyman Soylu, 2023'e kadar görev yaptı. Ala da bu süreçte AKP içinde görevlendirildi ve şu anda AKP Genel Başkanvekili.





YARDIMCISI İLE ESKİ MGK GENEL SEKRETERİ ADAY GÖSTERİLİYOR

Soylu'dan sonra ataması yapılan Yerlikaya'nın en büyük destekçisi olarak görülen Ala'yla arası emniyetteki düzenleme nedeniyle açıldı. Ala'nın kendisine sorunlarını ileten emniyet mensuplarına ve siyasetçilere, bu düzenlemenin kanunlaşmayacağını söylediği belirtiliyor.





Koltuğu sallantıda olduğu belirtilen Yerlikaya'nın yerine ise, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seygullah Hacımüftüoğlu'nun ismi geçiyor.