İddia: Şikayet videosu çekti, Erdoğan'ın başdanışmanının yakınları işkence yaptı

Van Bahçesaray’da yolların bilerek kar ile kapatıldığını öne süren bir vatandaş bu durumdan AKP eski milletvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ı sorumlu tuttu. Videodan sonra Orhan’ın akrabaları 60 yaşındaki kişiyi bularak zorla özür videosu çektirdi. İddiaların doğru olup olmadığı yönünde Gülşen Orhan’dan henüz bir açıklama yapılmadı.





“Karlar Taşınarak Bir Noktada Biriktirildi” İddiası

Halk TV’nin aktardığı iddialara göre çektiği videoda kar yağışının olmadığını dağları çekerek gösteren vatandaş, önceden kalan karların taşınarak bir noktada biriktirildiğini ve yollarının bilerek kapatıldığını öne sürdü. Durumdan Gülşen Orhan’ı sorumlu tutan vatandaş, Naci Orhan ve Bahçesaray Kaymakamı’nın da sorumu olduğunu kaydetti.





İşkence İle Özür Videosu Çektirildi

İddialara göre 60 yaşındaki şahıs, çektiği videonun ardından Gülşen Orhan’ın akrabaları tarafından evinden alındı ve yine iddialara göre kendisine işkence edilip zorla özür videosu çektirildi. Videonun ardından Gülşen Orhan’ın iddialar karşısında açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.