Samanyolu Haber /Gündem / İddia: MHP bastırdı, savcı Ateş ve Kaplan davası için gazetecilere 'çalışma' başlatıldı /02 Ocak 2025 10:58

İddia: MHP bastırdı, savcı Ateş ve Kaplan davası için gazetecilere 'çalışma' başlatıldı

Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davalarını takip eden gazeteciler hakkında bir savcı tarafından 'çalışma' başlatıldığı ancak bunun henüz soruşturmaya dönüşmediği ileri sürüldü.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan operasyonları kapsamında başlayan davalarda cezalar çıktı. MHP, iki davada için de rahatsızlığını defalarca kez dile getirdi. Dosyanın üzerine giden gazeteciler de hedef gösterildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, 'davaların üzerine giden' gazeteciler hakkında MHP'ye yakın bir savcı tarafından 'çalışma' başlatıldığını iddia etti. Terkoğlu, Cumhuriyet'teki yazısında şu ifadelere yer verdi:

'SAVCININ ARŞİVİNDE BEKLİYOR'

"Savcılıkta MHP’ye çok yakın üst düzey bir savcı var. MHP ile ilişkileri herkesçe bilinen o savcı, dosyanın üzerine giden ve kamuoyunun yakından tanıdığı bazı gazeteciler hakkında bir 'çalışma' başlatmış.

'Çalışma' diyorum.

Çünkü soruşturmaların UYAP sistemine kaydedilmesi ve soruşturma numarası alınması bir zorunluluk. Bir soruşturmaya benzeyen 'çalışma', savcıların kaydetmek zorunda olduğu UYAP sistemine girilmemiş. Haliyle resmi olarak bir soruşturmaya dönmemiş. Ama bir 'soruşturma çalışması' olarak savcının arşivinde bekliyormuş. Kim bilir belki de bir gün arşivler açılır ya da soruşturmaya döner de bütün Türkiye meselenin aslını öğrenir."
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