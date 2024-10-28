İddia: Sinan Ateş'in ailesine 3 bin TL karşılığında saldırmış

Sinan Ateş cinayeti davasının 2 Ekim'de Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde görülen son duruşmasında Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş ve yakınlarına saldıran Mertcan Kılıç'ın saldırıyı 3 bin TL karşılığında düzenlediği iddia edildi.





İsmail Saymaz, iddiaları HalkTV'deki köşesine taşıyarak şunları yazdı:





"Kılıç’ı azmettirdikleri iddia edilen Servet Bozkurt ve Ümit Özdağ yakalandı. Bu iki kişinin Kılıç’a 3 bin TL verdiği ileri sürülüyor. Kılıç’ı taksiyle cezaevine getiren Bozkurt ve Özdağ’ın saldırıyı telefonla kaydettileri savunuluyor."





İDDİAYI REDDETTİLER

Servet Bozkurt, ifadesinde kendisinin ve Kılıç'ın aynı mahalleden olduklarını, o gün cezaevine ziyaret için geldiklerini belirtti. Kılıç’a sadece olarak para verdiğini, kesinlikle azmettirme niyeti olmadığını ileri sürdü. Özdağ ise, cezaevine para yatırma bahanesiyle olay yerine geldiklerini ve olay sonrası hızla uzaklaştıklarını anlattı. Her ikisi de yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme tedbiri ile serbest bırakıldı.