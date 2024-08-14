İddia: Soylu'ya yakınlığı ile bilinen Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin emekli edilebilir!

"BEKLENEN OLMADI KARARNAME YAYIMLANMADI"

Saymaz, dün gece Jandarma'da terfi ve atamalar ile ilgili kararnamesinin çıkması beklendiğini belirterek,"Beklenen olmadı, bugün veya yarın yayımlanması bekleniyor. Bu kararnamedeki en sürpriz gelişme Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in emekli olması olabilir" dedi.

"Hala daha müzakerenin tamamlanmadığını söyleyebilirim. Genel kanaat Arif Çetin'in emekli edileceği yönünde 65 yaş sınırı bulunduğu ifade ediliyor.

Son dakika değişikliği olmazsa, Arif Çetin'in emekli olması bekleniyor"

"SOYLU İLE YAKIN OLMASIYLA GÜNDEM OLDU"





Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de Gülşah Ekinci'nin sunduğu Haber Masası programına konuk oldu. İsmail Saymaz, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in emekli olacağı iddialarına ilişkin aldığı bilgileri paylaştı.Saymaz, Çetin'in görevine devam etmek istediği fakat yaş haddi konusunda İçişleri Bakanlığı'nın istisna uygulamak istemediğini şöyle anlattı:Yaş haddinden ötürü, her ne kadar Cumhurbaşkanı, Arif Çetin Paşa'yı sevse de emekli edebileceği ifade ediliyorAma Arif Çetin'in görevine devam edeceği yönünde savunmaları varmış, görevini sürdürme yönünde anlayışı varmışAma içişleri bakanlığında genel kabul, istisna uygulanmayacağı yönündeAlaatin Çakıcı'nın eski danışmanı, cinayetten hüküm giyen Galip Öztürk, Hüseyin Eryılmaz ve Süleyman Soylu ile yakınlık... Saymaz, Çetin'in 'fotoğraf albümünü' de şöyle anlattı:"Komutanlığı süresince özellikle albümüyle çok dikkat çekmişti çünkü sık sık kendisi bu yönüyle tartışma konusu olmuştu.Özellikle geçen aylarda İçişleri Bakanlığı adına sahte tanıtım kartları bastırdığı gerekçesiyle tutuklanan Ak Gençlik teşkilatı Başkanı Ferhat Aydoğan'ın kendisini üstelik Jandarma Komutanlığında ziyaret edip burada fotoğraf paylaşmış olması çok tartışma konusu olmuştu. Çünkü Ferhat Aydoğan'ın Alaattin Çakıcı'nın danışmanı eski danışmanı olduğu ifade ediliyordu.Bu yönüyle eleştirilmişti. Diğer taraftan kendisi yine organize suç dünyasından diye bilinen Sabahattin Yılmaz'ı bir kere oğlunun antika dükkanında ziyaret etmişti.Yılmaz da ayrıca Arif Çetin'i iki kez komutanlıkta ziyaret etmişti. Bu da bir bir başka tartışma konusuydu.Bir diğer albümündeki bir diğer fotoğraf Gürcistan'da tutuklu bulunan Galip Öztürk'ü evinde ziyaret ettiği ana dairdi. Galip Öztürk Türkiye'de bir cinayet suçundan hüküm yemişti. Ve ardından Gürcistan'a gitmişti. Gürcistan'da yaşarken Gürcistan'da ciddi bir servet sahibi aynı zamanda kendisi bir suçtan tutuklanmış ve sekiz yıl hapse çarptırılmıştı. Galip Öztürk'ü Türkiye'deyken Arif Çetin onun evinde ziyaret ederek fotoğraf paylaşmıştı.Galip Öztürk Arif Çetin'e çok ciddi övgülerle yaklaşıyordu. Yaşayan Ömer Halis Demir diye övmüştü kendisi. Yine Hüseyin Eryılmaz ismiyle çektirdiği fotoğraf da çok tartışma yaratmıştı. Arif Çetin Paşa'nın özellikle Hüseyin Eryılmaz ismini biz Demir yumruk Operasyonu'ndan biliyoruz ve bu operasyonda organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanmıştı.Hatta daha sonra Hüseyin Eryılmaz'ın Hatay'da bulunan Eryılmazlar Metal Anonim Şirketi'ni de ziyaret etmişti.Arif Çetin ve dolayısıyla bu da albümüne eklenen bir diğer fotoğraftı. Arif Çetin'in bu ve benzeri başka fotoğraflara da oldu. Dolayısıyla bunlardan en akla gelen örneğin bir dönem Sedat Peker'in ifşalarında adı geçen Paramount Otelin sahibi Cihan Ekşi oğlu olan fotoğrafıydı. Zannedersem onu da Cihan Ekşioğlu ziyaret etmişti.Dolayısıyla görev yaptığı süre boyunca hem albümündeki bu fotoğraflarla hem zaman zaman Süleyman Soylu'yla yakın olduğu iddialarıyla hep gündemde oldu"