Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Tabantan tepki yağıyor, 5 bakana yol göründü! /14 Ocak 2025 10:59

İddia: Tabantan tepki yağıyor, 5 bakana yol göründü!

AKP kulislerinde beş bakanın değişeceği öne sürüldü. İddiaya göre, parti tabanından şikayetin fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

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AKP'nin 8. olağan kongresinin mayıs ayında yapılması planlanırken kongre, Erdoğan’ın talimatıyla 23 Şubat’a çekildi.

Parti kaynakları, kabinede de dikkat çeken değişiklikler bekleniyor.

5 BAKAN YER ALIYOR

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun değişmesi olası isimler arasında yer aldığı ileri sürülüyor.

Şimşek ve Memişoğlu’na parti tabanından şikâyetin fazla olduğuna dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın değişeceği de kulislerde konuşuluyor. Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları ise kurmaylarca reddediliyor. Akşener’in AKP tabanında rahatsızlık oluşturacak olması gerekçe gösteriliyor.

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