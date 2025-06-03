İddia: Tartışmalı Başsavcı Akın Gürlek bakanlık koltuğunu kaptı

Adalet Bakan Yardımcısı görevinde iken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapılan ve “elinde dosya ile geldiği” belirtilen Akın Gürlek‘le ilgili önemli bir iddia gündeme getirildi. Emniyet, İçişleri ve yargı kaynaklarına yakın bir gazeteci olarak bilinen gazeteci Tolga Şardan, Akın Gürlek’in Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmayı tamamladıktan sonra “Ankara’da önemli bir göreve getirileceğini” öne sürdü. Şardan’a göre kulislerde Gürlek’in Adalet Bakanı olacağı yönünde iddialar var. İçişleri Bakanlığı için düşünülen isim de İstanbul Valisi Davut Gül…





İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapılan Akın Gürlek, CHP’li belediyelere yönelik “terör” ve “yolsuzluk” soruşturmalarının başındaki isim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “seyyar giyotin” dediği Gürlek, yargı ve siyaset kulislerinin en tepesindeki isimlerden biri. İddiaya göre Akın Gürlek’in İstanbul’daki “performansı”, Ankara’da kendisine önemli mevkiler kazandırmak üzere.





İddiayı gündeme getiren gazeteci T24 yazarı Tolga Şardan, “Bir iddiaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB’nin tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki terör konulu dosyayı tamamladıktan sonra Ankara’da daha önemli bir göreve getirilecek. Yeni görevin Adalet Bakanlığı olacağı iddiaları konuşuluyor” diye yazdı.





Şardan’ın yazısı şöyle:





“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaları devam ediyor.



