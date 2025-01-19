İddia: Trump Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlayabilir!

ABD'de yarın (20 Ocak) düzenlenecek yemin töreniyle beraber Joe Biden'dan başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump'ın, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlayacağı ileri sürüldü. NBC News, ateşkes anlaşmasının son aşaması olan 'yeniden inşa' sürecinde Trump'ın Gazze'deki nüfusun bir kısmını 'taşımayı' planlandığını yazdı.





WITKOFF GAZZE'YE GİDECEK

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Trump'ın geçiş ekibinden bir yetkili, ülkenin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff'un yakın zamanda Gazze'yi ziyaret edeceğini söyledi. Aynı yetkili, Gazze'deki Filistinlilerin zorunlu göçe sürüklenebileceğine işaret etti. Yerinden edilmesi planlanan Filistinlilere ev sahipliği yapabilecek ülkelerden birinin ise Endonezya olduğu iddia edildi.





'NETANYAHU'YA BASKI YAPTI'

NBC'ye konuşan yetkili, Witkoff'un 11 Ocak'ta gerçekleştirdiği İsrail ziyaretine ilişkin de konuştu. Gazze'de ateşkes sağlanması yolunda bu ziyaretin 'kritik önemde' olduğunu söyleyen isim, Witkoff'un İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'baskı yaptığını' ileri sürdü. Trump'ın elçisinin, Netanyahu'ya 'gerekli tavizleri vermesi yönünde' baskı uyguladığını söyleyen yetkili şu ifadeleri kullandı:





"Kısacası Netanyahu'ya, 'Eğer bir anlaşma yapmaya niyetli değilseniz, bana söyleyin, ben de uçağa binip eve gideyim' dedi."