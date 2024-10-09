İddia: Trump, Putin'e Covid-19 testi gönderdi

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı ve Eski ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Bob Woodward'ın Savaş adlı kitabında yazdığına göre Başkanlık görevinin sonlanmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile en az 7 ayrı kez bizzat telefonda görüştü.







Woodward'ın bildirdiğine göre Trump, ayrıca 2020 yılında COVID-19 salgını dünyayı kasıp kavururken, Putin'in bireysel kullanımı için COVID-19 test makinası gönderdi.





Putin, arkadaşı Trump'ın siyasi bir skandal yaratmaması için "bu hediyeyi kendisine verdiğini gizli tutmasını" istedi. Trump, başkalarının ne düşüneceğini umursamadığını söyledi, fakat sonunda hediye hakkında konuşmayacağı üzerine Putin'e söz verdi.





YALANLAMALAR PEŞ PEŞE



Trump'ın yardımcısı Jason Miller, Trump'ın Putin'le olan konuşmaları hakkında bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.





Trump'ın seçim kampanyasının iletişim direktörü Steven Cheung, Woodward'ın kitaplarında yer alan hikayelerin hiçbirinin doğru olmadığını söyledi.





Cheung Salı günü yaptığı açıklamada Ben Woodward'ın kitaplarını "Trump'tan dolayı kafayı yemekten muzdarip, gerçekten bunamış ve dengesiz bir adamın eseri” olarak nitelendirdi.





Kremlin, konuyla ilgili açıklama yayımladı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov açıklamasında, Putin'in ABD Eski Başkanı'yla kişisel telefon görüşmesi yapmadığını açıkça dile getirdi.