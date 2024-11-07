Samanyolu Haber /Dünya / İddia: Trump Türkiye-Suriye sınırındaki askerlerin çekilmesini istedi /07 Kasım 2024 12:45

İddia: Trump Türkiye-Suriye sınırındaki askerlerin çekilmesini istedi

ABD'nin yeni başkanı olan Trump'ın Türkiye-Suriye sınırında olan 500 ABD askerinin çekilmesini istediği iddia edildi.

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ABD'de başkanlık yarışı Donald Trump'ın zaferi ile sonuçlandı. Harris ile Trump arasındaki seçim yarışı sadece Amerika'nın değil tüm dünyanın yakından takip ettiği yarış olarak dünya gündeminde önemli bir yer tuttu.

Trump'ın zaferi ile sonuçlanan seçimin ardından tüm dünya bundan sonra ABD'nin dış politikada nasıl bir tutum sergileyeceğini merak ediyor. Orta Doğu'da etkin bir şekilde rol alan ABD'nin bundan sonra nasıl aksiyon alacağı ve bu aksiyonların Türkiye'ye nasıl sonuçlarının olacağı tartışma konusu olurken Trump'ın ekibinde olan Robert F. Kennedy Jr.'ın bir videosu dikkat çekti.

Halktv'de yer alan habere göre Trump ile seçimden önce uçakta aralarında geçen diyaloğu aktaran Kennedy Jr., Trump'ın Türkiye ile Suriye arasındaki 500 Ameikan askerinin çekilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Trump ile Orta Doğu hakkında konuşurken Trump'ın eline bir kalem kağıt alarak Orta Doğu'yu ve bölgedeki ülkelerin askeri güçlerini yazdığını söyledi.

Ardından Türkiye ile Suriye arasındaki 500 askerlerinin olduğunu ve yakınlarındaki bombalanan kampı işaret etti. Türkiye'nin 750 bin askerinin olduğunu, Suriye'nin 250 bin askerinin olduğunu ve iki ülkenin savaşı halinde arada kalacak olan 500 ABD askerinin akıbetini sorunca generalleri "Top yemi olacaklar.” cevabından sonra ABD askerleri için "Çıkarın onları" yanıtını verdiğini aktardı:

"Geçen gün Başkan Trump ile uçaktayken Orta Doğu hakkında konuşuyorduk ve o bir kağıt parçası aldı ve üzerine bir şeyler çizdi. Çoğu Amerikalının yapamayacağı şekilde, üzerinde tüm ulusların bulunduğu bir Ortadoğu haritası.

"ÇIKARIN ONLARI ORADAN!"
Sonra da her ülkenin asker gücünü yazdı. Özellikle Suriye ile Türkiye arasındaki sınıra bakıyordu ve “Suriye ile Türkiye sınırında 500 adamımız var” dedi ve bombalanan küçük bir kampı gösterdi.

Ve Türkiye'de 750,000 asker olduğunu söyledi. Suriye'de de 250,000. Eğer birbirlerine girerlerse, biz ortada kalırız.
Generallerine “Bu 500 adama ne olacak?” diye sormuş.
Generali ona “Top yemi olacaklar.” dedi.
O da “Çıkarın onları!” dedi."
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