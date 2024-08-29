Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Turizm Bakanı Ersoy, orman arazisini otel yapmak için kendi şirketine tahsis etti /29 Ağustos 2024 21:31

İddia: Turizm Bakanı Ersoy, orman arazisini otel yapmak için kendi şirketine tahsis etti

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Turizm Bakanlığı’na ait bir orman arazisini otel yapmak için kendi şirketine tahsis ettiğini öne sürdü. Çömez, Bodrum'daki söz konusu koy için imar raporu olmamasına rağmen ÇED raporu çıkarıldığını ve alt yapı çalışmaları için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin borçlandırıldığını iddia etti.

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Bodrum Adalıyalı Koyu, Muğla'da 95 bin metrekarelik bir orman arazisi konumunda. Söz konusu koy Kültür ve Turizm bakanlığına ait.

Cumhuriyet'te yer alan iddiaya göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, orman arazisini otel yapmak için kendi şirketine tahsis etti.

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un cevaplandırması için soru önergesi verdi.

Sözcü TV’ye konuşan Çömez, şunları söyledi:

“Hukuksuz olmasına rağmen, imar raporu olmayan yere ÇED raporu verilemez kaidesine rağmen buraya ÇED raporu hazırlandı. Burada yapılacak işin çevreye zarar vermeyeceğini iddia ediyorlar, aslında bakan beyimizin otel yapacağı yer orman değil, makilik var diyorlar.

“EN AZ 50 BİN AĞAÇ KESİLECEK”
Devasa çam ormanlarının olduğu inanılmaz güzellikte bir alan burası. Buraya yapılacak yol için bu ağaçların en az 50 bini kesilmek zorunda kalacak.

“BELEDİYE BORÇLANDIRILDI”
Hemen belediye ile anlaşma yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi 28 yıl borçlandırılarak buralar kadar kanalizasyon yapılması için anlaşma yapıldı. Yani bakan beyin otellerinin kanalizasyonunu da sizin cebinizden alınan paralarla yapılacak.

“KAZI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI”
Koyun hemen ilerisinde erken Bizans dönemine ait kalıntılar var. Süratli şekilde kazı çalışmasına başlandı. Eminim buranın altı kalıntılarla dolu. Bakan bey kendi bakanlığından 55 milyon lira harcayarak orada süratle kazı çalışmalarına başladı.”
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