İddia: Türkiye kara harekatı için süre verdi, Rusya şart koştu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatıyla ilgili El Cezire'ye konuşan Türk yetkililer, kara harekatı için de ABD ve Rusya ile temaslarda bulunulduğunu açıkladılar. Yetkililer, "SDG ve YPG'ye Menbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arab'dan çekilmeleri için süre verildi. Süreyi uzatmayacağız. SDG/YPG oradan çekilmezse, kara harekatı başlayacak" ifadelerini kullandılar.







'RUSYA ŞARTLARINI BELİRLEDİ, HAREKATI KOLAYLAŞTIRACAK'

El Cezire'nin haberine göre Türk yetkililer, Rusya’nın Ukrayna konusunda şartlar sunduğunu, şartların kabul edilmesi halinde TSK'nin Tel Rıfat ve Ayn El Arab bölgelerine girişini “kolaylaştıracağını” belirtti: "Rusya, Ukrayna ile ilgili şartlarını belirledi ve Türk tarafına iletti. Bunun karşılığında Rusya, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinde siyasi ve askeri tavizler vermeyi kabul etti. Özellikle YPG/SDG teröristlerinin yer aldığı Ayn El Arab ve Halep kırsalındaki Tel Rıfat bölgelerindeki engeller kaldırılacak, Türk askerinin harekatı kolaylaştırılacak."





Haberde Amerikalı yetkililerin Türkiye’ye Suriye Demokratik Güçleri'nin yeniden yapılandırılmasını ve Menbiç, Tel Rıfat ve Ayn el-Arab'ın yönetiminde Arap unsuruna daha fazla rol verilmesini önerdiği aktarıldı. Kaynağa göre Türkiye ise ABD'nin önerilerini değerlendirmeden önce SDG'nin petrol tesisleri üzerindeki kontrolünü sona erdirmeyi şart koştu.

