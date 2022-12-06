Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Türkiye kara harekatı için süre verdi, Rusya şart koştu /06 Aralık 2022 18:31

İddia: Türkiye kara harekatı için süre verdi, Rusya şart koştu

Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan kara harekatı için YPG'ye süre verildiğini belirten Türk yetkililer Rusya'nın operasyona onay vermek için Ukrayna savaşıyla ilgili şartlar koştuğunu söyledi.

SHABER3.COM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatıyla ilgili El Cezire'ye konuşan Türk yetkililer, kara harekatı için de ABD ve Rusya ile temaslarda bulunulduğunu açıkladılar. Yetkililer, "SDG ve YPG'ye Menbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arab'dan çekilmeleri için süre verildi. Süreyi uzatmayacağız. SDG/YPG oradan çekilmezse, kara harekatı başlayacak" ifadelerini kullandılar.

'RUSYA ŞARTLARINI BELİRLEDİ, HAREKATI KOLAYLAŞTIRACAK'
El Cezire'nin haberine göre Türk yetkililer, Rusya’nın Ukrayna konusunda şartlar sunduğunu, şartların kabul edilmesi halinde TSK'nin Tel Rıfat ve Ayn El Arab bölgelerine girişini “kolaylaştıracağını” belirtti: "Rusya, Ukrayna ile ilgili şartlarını belirledi ve Türk tarafına iletti. Bunun karşılığında Rusya, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinde siyasi ve askeri tavizler vermeyi kabul etti. Özellikle YPG/SDG teröristlerinin yer aldığı Ayn El Arab ve Halep kırsalındaki Tel Rıfat bölgelerindeki engeller kaldırılacak, Türk askerinin harekatı kolaylaştırılacak."

Haberde Amerikalı yetkililerin Türkiye’ye Suriye Demokratik Güçleri'nin yeniden yapılandırılmasını ve Menbiç, Tel Rıfat ve Ayn el-Arab'ın yönetiminde Arap unsuruna daha fazla rol verilmesini önerdiği aktarıldı. Kaynağa göre Türkiye ise ABD'nin önerilerini değerlendirmeden önce SDG'nin petrol tesisleri üzerindeki kontrolünü sona erdirmeyi şart koştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İddia: Türkiye kara harekatı için süre verdi, Rusya... Sonraki Haber >>

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:42:00