Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Türkiye Meriç'te göçmen botuna ateş açtı, 1 kişi hayatını kaybetti /17 Nisan 2022 14:00

İddia: Türkiye Meriç'te göçmen botuna ateş açtı, 1 kişi hayatını kaybetti

Meriç nehrini bot ile geçmeye çalışan göçmenlere ateş açıldığı ve bir göçmen kadının hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtildi.

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www.evros-news.gr’nin haberine göre, dün sabah erken saatlerde Meriç nehrini geçmeye çalışan göçmenlere ateş açıldığı belirtildi. Lastik bot ile Soufili Kasabası yakınlarında karaya çıkan ve aralarında yaralılarında bulunduğu belirtilen 11 Afrika kökenli göçmen Yunanistan Sınır Muhafızları tarafından gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada nehir kıyısında Etiyopyalı bir kadın göçmenin kafasından vurulmuş ve ölü halde bulunduğu ortaya çıktı. Yaralı göçmenler hastaneye kaldırıldı.
 
Haberde Meriç’i geçerek Yunanistan kıyısına gelmeye çalışan göçmenlerin sınır muhafızları tarafından projektörlerle aydınlatılıp geri dönmesi istendi. Geri dönmeye çalışan göçmenlere Türkiye tarafından ateş edildiği iddia edildi.
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