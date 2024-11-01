İddia: TUSAŞ'a saldırı düzenleneceği 2 ay önce öğrenildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ), Ankara Kahramankazan'daki tesisine PKK tarafından düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü, 22 kişi de yaralandığı saldırıya ilişkin istihbaratın 2 ay önce Ankara'ya iletildiği iddia edildi.





T24'ten Tolga Şardan'ın yazısına göre saldırıya ilişkin bilgiler Şırnak’ta yapılan bir operasyonda elde edildi.





"Şimdi daha ötesinden bilgi vereyim. İstihbarat bilgisi, geçen ağustosun ortasında, tam tarih vermek gerekirse; 17 Ağustos’ta elde edildi" diyen Şardan yazısının ilgili bölümü şöyle:





"İstihbarat birimlerinin ortak yürüttüğü operasyonda yakalanan PKK’lıdan elde edilen veriler, bölgedeki jandarma komutanlıklarına bildirildi. Gerek Van’a konuşlu Jandarma Asayiş Komutanlığı, gerekse Şırnak’taki İl Jandarma Komutanlığı, kısa sürede gelişmelerden haberdar edildi.





Tabii aynı bilgiler, Ankara’ya da ulaştırıldı. MİT’in ulaştığı veriler, İçişleri Bakanlığı’nın çatısı altındaki Emniyet ve Jandarma’ya gönderildi.





Şimdi; bu aşamada artık kimsenin 'gerekli istihbarat alınamadı' mazeretine sığınma şansı kalmadı maalesef.





Tam tersine, bilginin elde edilmesiyle, eylemin gerçekleştirilmesi arasında yaklaşık iki ay var!





İster istemez, “İki ayda ne yapıldı?” sorusu akıllara geliyor kuşkusuz.





Sorunun yanıtını adli yönden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, idari yönden ise İçişleri Bakanlığı verecek."