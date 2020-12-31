Samanyolu Haber /Medya / İddia vahim, BİM sessiz /31 Aralık 2020 12:24

İddia vahim, BİM sessiz

Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakınlığı ile bilinen ucuzluk marketi BİM ile karşı karşıya geldi.

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Milli Gazete bugün 3'üncü sayfasında tam sayfa ilan olacağını, ancak söz konusu ilanın sansür girişimine dönüştüğünü kaydetti.

Gazetenin 3'üncü sayfasının ucuzluk marketi BİM'in ilanı ayrıldığını duyuran gazete, ancak BİM'in "haber sansürü" girişiminde bulunmasından ötürü ilanı geri çektiği belirtildi.

BİM HANGİ HABERİN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ?

Milli Gazete, BİM'i ilan bedeli karşılığında bir haberi yayımlatmamakla itham etti. Sansür talebi kabul edilmeyince BİM'in ilanı geri çektiği ima edildi. 

Gazete şu ifadelere yer verdi: "Bugün bu sayfada BİM reklamı olacaktı, ancak reklam verenin 'haber sansürü' taleplerinin kabul edilmemesi üzerine reklam geri çekilmiştir."

İddialar karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakınlığı ile bilinen BİM şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı. 

MİLLİ GAZETE'NİN TAM SAYFA YAYIMLADIĞI DUYURU:


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