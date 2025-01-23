İddia: Yangının çıkış sebebi belli oldu, bakanlık suçu belediyeye yıkmaya çalışıyor

Kartalkaya kayak merkezinde Grand Kartal Otel'de çıkan yangındaki 79 can kaybı Adalet Bakanlığı tarafından revize edilerek 78 olarak açıklandı.





Türkiye'nin vicdanını sızlatan ihmallerle dolu olayda yeni bir iddia daha gündeme geldi.





YANGIN FACİASININ NEDENİ BELLİ OLDU İDDİASI

11 saatte ancak söndürülebilen otel yangınından gelen görüntüler, ortaya çıkan belgeler yaşananların vahametini ortaya koyarken herkesin yanıt beklediği "Yangın nasıl çıktı?" sorusuna karşılık bir iddia oraya çıktı.





Bolu Balisi Valisi Abdülaziz Aydın, olay günü yaptığı açıklamada ilk belirlemelerin yangının çıkış noktası olarak otelin 4 katındaki restoranı gösterdiğini açıklamıştı.





4'üncü katta yaşananları yazan İsmail Saymaz yangının çıkış nedenine dair iddiayı şöyle aktardı:





"Grand Kartal, dilekçesini çektikten bir gün sonra kayak pistine bakan, 70 metrekarelik kafeterya için uygunluk raporu istiyor.





Belediye 2 Ocak’ta raporu veriyor.





Bakanlık ve iktidar yanlısı basın ikinci evrakı göstererek, belediyenin otele olumlu raporu verdiğini ileri sürüyor.





Halbuki yangın zemindeki kafeteryada değil, dördüncü kattaki mutfak ve restoranda çıktı.





İddia o ki…





Personeller gece mutfakta mangal yakmış ve tam söndürmeden yatmış. Gece yangın çığlıklarına uyanıp kaçmışlar.





Bakanlık kafeteryaya verilen onayı bütün otele verilmiş gibi gösterip sorumluluğunu belediyeye yıkmak istiyor."