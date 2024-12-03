İddia: Yeniden bakan olmak isteyen Akar, teğmenler hakkında ‘negatif bilgilendirme’ yaptı

Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları kılıç kılıç çatarak yaptığı yemin krizinde eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da ‘negatif yönlendirme’ ile devrede olduğu iddia edildi.





İddiayı gündeme getiren isim ise içişleri, savunma ve emniyet kaynaklarına yakın bir gazeteci olan T24 yazarı Tolga Şardan oldu.





Bu iddianın 'askeri camiada son günlerde açıktan seslendirildiğini' kaydeden Şardan, kulislerdeki bilgiye göre; önceki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “bire bir” görüştüğünü aktardı. İddiaya göre Akar, içinde bulunduğu mevcut durumdan yani siyasi pozisyonundan memnun olmadığını dile getirdi.





‘YENİDEN MİLLİ SAVUNMA BAKANI OLMAK İSTEDİ’

Net biçimde söylemese de Akar’ın yeniden Milli Savunma Bakanı olmak istediğini Erdoğan’a “hissettirdiği” iddiaları kulislerde konuşuluyor, hissettirdiğini söylemek daha doğru olacak kanımca.





Bu tabloya bakıldığında; Akar ile mevcut Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında görüş ayrılığı ya da çalışma yöntemi farklılığı bulunduğunu dile getirmek yanlış olmayacak.





‘ERDOĞAN VE EKİBİNE NEGATİF BİLGİLENDİRME YAPTIĞI…’

KHO’daki teğmenler kriziyle ilgili olarak Güler’in yakın çevresine rahatsızlıklarını anlattığı da söyleniyor. Buna paralel olarak Akar ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun, Erdoğan ve ekibine teğmenler süreciyle ilgili negatif bilgilendirme yaptığı iddiası kulislere düştü.





Şardan yazısında, geçen eylülde teğmen krizi hakkında Güler’in süreçten rahatsız olduğunu ve görevden affını istemeyi düşündüğünü aktardığını da hatırlatan Şardan, “O günden bugüne bu bilgiye dönük aksi bir açıklama gelmedi. Bu çerçevede, özellikle KHO’daki teğmenler sürecinde askeri yönetim ile üniversitenin sivil yönetimi arasında az önce okuduklarınız çerçevesinde ‘soğukluk’ yaşandığını vurgulayayım” diye yazdı.