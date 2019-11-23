Samanyolu Haber /Politika / İddialar havada uçuşuyor /23 Kasım 2019 01:44

İddialar havada uçuşuyor

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da gizli görüşme yapan kişinin Muharrem İnce olduğuna dair açıklamasına İnce anında cevap verdi.

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Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da görüşen Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamasının ardından İnce, şahsi Twitter hesabından sert bir açıklama yaptı.
 
İnce'nin peş peşe paylaştığı tweetler şöyle: "Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim.

"GENEL MERKEZİN MUTFAĞINDA BİR ÇETE TARAFINDAN PİŞİRİLEN BİR OPERASYON"

"Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.
 
"İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.
 
"Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir.

"BU KONU ARTIK SİYASİ BİR KONU OLMANIN ÇOK ÖTESİNE GEÇTİ"

"Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacaktır.
 
"Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır.
 
"CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir."
 
İnce, Turan'ın açıklamasının hemen ardından CNNTürk'te "Gündem Özel" programına gönderdiği mesajda "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa kendimi Taksim Meydanı'nda yakarım." ifadelerini kullanmıştı.

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