İddiaları doğruladı: Bilgileri nasıl aldığına şaşırdım

Halk TV yayınına bağlanarak söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan ve Sedat Peker'in gün içinde sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunduğu yolsuzluk ve rüşvet iddiaları içinde adı mağdur olarak geçen Mine Tozlu Sineren ortaya atılan iddiaları doğruladı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre 'Rüşvet ağı’ iddiasındaki mağdur iş insanı Mine Tozlu Sineren, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i doğrulayarak, “Bu bilgileri nereden aldı çok şaşırdım” dedi. 'Rüşvet ağı’ iddiasındaki mağdur iş insanı Mine Tozlu Sineren, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i doğrulayarak, “Bu bilgileri nereden aldı çok şaşırdım” dedi.

Peker’in iddialarında göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun da aralarında olduğu birçok isim sermaye piyasasında ‘rüşvet ağı’ kurarak iş insanlarına baskı kurdu.İddiaya göre eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AKP’li milletvekili kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istedi.*Asıl hikaye benim hisse senedi almamla başladı. Şirketin sermayesini 10 milyondan 21 milyona çıkardım.*Sistem patron hissesine dayalı olduğu için buradaki şahıslar patronun satacağı hisselerden para kazanan kişiler. Rüşvet işte burada dönmeye başlıyor.*Ben 13 milyon sermayeyi içeriye soktum, mağazalar açmaya başladım. Benim bu işi yapmama izin veren SPK’ydı. Hisse senetlerim benim adıma tahsis edildi. Sonra kapılar çalınmaya başladı.*Borsayla ilgili bir medya grubu var. Bunlar patronların hisselerini yükseltebilmek haberler yapıyorlar. Bir takım gruplar kuruluyor, küçük yatırımcıyı kandırıyorlar.*Ansa olan şirketin ismini Marka Yatırım Holding olarak değiştirdim. Oluşturduğum projeyle sermaye artırımı için başvuru yaptım SPK’ya. O dönem Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK başkanlığına geçti. Benim projemi anlayabilecek kişilerin incelemesini istiyorum. Sermaye artırımı talebim fiktif gerekçesiyle reddedildi. İlk alarmı orada alıyorum.*İşlemin onay görmesi için Taşkesenlioğlu’nun uzmanlarıyla muhattaptım. TOBB Deniz Meclis Üyesi Salih Orakçı’yla yollarımız kesişti. Biz bir ortaklık yaptık kendisiyle. Bürokrasinin içerisinde yer aldığı için ortaklık kurdum.*Sedat Peker’i eskiden tanıyorum ama bir süredir görüşmüyoruz. Geçmişten gelen ortak arkadaşlarımız var. Bu bilgileri nereden aldı çok şaşırdım. Bunlarla ilgili çok başvuruda bulundum. İddialarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var.