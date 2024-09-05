Samanyolu Haber /Gündem / İddianame hazır: Abdullatif Şener'in oğluna istenen ceza belli oldu /05 Eylül 2024 17:30

İddianame hazır: Abdullatif Şener'in oğluna istenen ceza belli oldu

Ankara'da anneannesini öldüren Bedirhan Şener hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Şener, 24 Ekim’de ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 31 Temmuz günü silahla saldırarak anneannesinin ölümüne neden olan eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şener'in "Üst soya karşı kasten öldürme", "Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonucunda, Şener 24 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

Olay sonrası yapılan psikiyatri incelemesinde, Bedirhan Şener’in cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığı olmadığı tespit edilmişti. Şener, 29 Ağustos’ta tutuklandı.
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