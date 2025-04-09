Samanyolu Haber /Gündem / İddianame hazır: Özdağ neyle suçlanıyor ve kaç yıl hapsi isteniyor? /09 Nisan 2025 09:34

İddianame hazır: Özdağ neyle suçlanıyor ve kaç yıl hapsi isteniyor?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında 'kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

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İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianame tamamlandı.

Özdağ'ın “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?
Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti. Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı.

Özdağ, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve ardından tutuklanmıştı.

Özdağ hakkındaki iddianame tam 77 gün sonra hazırlandı.
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