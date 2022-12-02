Samanyolu Haber /Gündem / İddianame kabul edildi: TTB Başkanı Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak /02 Aralık 2022 15:39

İddianame kabul edildi: TTB Başkanı Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara'da hazırlanıp yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame kabul edildi.
İddianamede Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

TTB Başkanı Fincancı'nın yargılanmasına 23 Aralık Cuma günü başlanacak.
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