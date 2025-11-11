İddianame öncesi İmamoğlu'ndan 'hakkımızı yedirmeyiz' açıklaması

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu Yeni Şafak’ın İBB soruşturmasında iddianamenin hazır olduğu iddiasının ardından açıklama yaptı. “Ben bütün kalbimle vicdanınıza sesleneceğim.” diyen İmamoğlu şunları söyledi:



Kadim Şehir İstanbul’u, bizlere en önemli mirası, Fatih Sultan Mehmet’in emaneti ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 yıllık işgalden kurtardığı bir şehir olarak gördük. Bu bilinçle görevimizi İstanbul’un muhafızı olarak ilan ettik.

Bu kararlılıkla sokaklarını, caddelerini meydanlarını ve sahillerini işgallerden kurtardık. Parsel parsel imar artışının ve kişiye, yandaşa imar artışlarının zulmünden kurtardık. İstanbul’da milyonlarca metrekareyi ranta açan ve rant transferi modeline dönüştüren çarkı durdurduk. Askeri alanlar ve Kanal İstanbul ihanetine karşı en üst seviyede siyasi ve hukuki mücadele verdik.

Milletin on milyonlarca liralık kaynağının siyasi partiye yandaş ve imtiyazlı dernek ve vakıflara para hibe ya da farklı yollarla aktarılmasına son verdik. Siyasi ayrımcılık metotlarına son verdik. Çökmüş metro projelerini ve başlatamadıkları metro hatlarını hizmete açtık. İstanbul’u çağ dışı görüntüden kurtardık.

300 bine yakın üniversite öğrencisine burs verdik. Askıda Faturayla vicdan köprüsü kurduk. İhtiyacı olan herkesin en zor anında yanında olduk. Afetlerde, depremde Hatay’da insanımıza yurdun dört bir yanında nefes olduk. 300 bine yakın yurttaşımıza iş bulduk. 150 adet kreşe ulaşmak üzereyiz.

16 öğrenci yurdunda binlerce öğrencimize güvenli devlet yurdu fırsatı sunuyoruz. Kent Lokantalarımızda 10 milyondan fazla vatandaşımıza hizmet olduk. Milletimizin parasını, kaynağını şehrini koruduk. Beytülmala dokunmadık. Milletin parasını millete harcadık Yandaşa peşkeş çektirmedik. Güçlü, şeffaf, halkçı ve icraatçı bir modeli inşa ettik.

Sizlerden ayrı kalmak beni çok üzüyor. Ancak hizmet etmeye ve sizlerin yanında olmaya devam ediyoruz. Hukuksuz yöntemlerle, tümüyle kumpas ve kanuna aykırı yöntemlerle Ahmak Davası, Çirkin Davası, Yolsuzluk Davası, Terör Davası, Diploma İptali, Diplomayla İlgili Evrakta Sahtecilik Davası ve Casusluk Davası gibi eşi benzeri olmayan yöntemlerle saldırılara devam ediyorlar.

İstanbul’un ve Türkiye’nin iradesini yok sayan bu partizan zihniyetle en güçlü şekilde mücadeleye devam ediyoruz ve edeceğiz. Milletimize emanetiz. Hak yemedik, hakkımızı yedirmeyeceğiz. Vakit Türkiye’nin Muhafızı olma vaktidir.

