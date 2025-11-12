Samanyolu Haber /Gündem / İddianame sonrası İmamoğlu'nda ilk açıklama: Meydan okudu! /12 Kasım 2025 15:51

İddianame sonrası İmamoğlu'nda ilk açıklama: Meydan okudu!

İmamoğlu’ndan ilk açıklama: Cesaretiniz var mı? Mahkeme, TRT’de yayınlansın. Ekrem İmamoğlu, 143 eylemle suçlandığı ve hakkında 2 bin 430 yıl hapis cezası istenen İBB iddianamesinin ardından ilk açıklamasını yaptı: Yazdığınız iddianame; insanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir. Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Meclis harekete geçsin. Alnımız ak, başımız diktir.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 402 kişiye yönelik İBB soruşturması tamamlandı. Yaklaşık 4 bin sayfadan oluşan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede 143 eylemle suçlanan İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti. İmamoğlu iddianamede ‘suç örgütü lideri’ olarak gösterildi.

İddianamenin hazırlanmasının ardından İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu ilk açıklamasını yaptı.

‘ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK’

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, “Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin. Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin! Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

İmamoğlu’nun açıklamasının tamamı şöyle:

‘SİZE YAZIKLAR OLSUN: İFTİRALAR, KUMPASLAR, SALDIRI VE TACİZLER…’

“İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler.

Öyle bir iddianame ki; iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp, Cumhuriyetimizin kurucusu CHP’yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun.

Yazdığınız iddianame; insanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir.

‘CESARETİNİZ VAR MI? HODRİ MEYDAN’

Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan! Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün! Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. “Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?” kararı millet versin!

Millet iradesinin temsilcisi, toplum vicdanının simgesi Gazi Meclisimizi göreve çağırıyorum. Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin.

Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin! Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok!”
