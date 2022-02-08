Samanyolu Haber /Gündem / İddianamede ortaya çıktı: Şimoni Diril define için ölene kadar darp edilmiş /08 Şubat 2022 15:07

İddianamede ortaya çıktı: Şimoni Diril define için ölene kadar darp edilmiş

Şırnak'ta kaybolan Diril çiftinden 70 gün sonra ölü olarak bulunan Şimoni Diril'e yönelik hazırlanan iddianamede, cinayetin bulunan defineye el konulmak için işlendiği ifadeleri yer aldı. İddianameye göre Diril, ölene kadar darp edilmiş.

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde 8 Ocak 2020’de ortadan kaybolan Hürmüz ve Şimoni Diril çiftine ilişkin soruşturmada ilk iddianame kabul edildi. Şimoni Diril’in cansız bedeninin 70 gün sonra bulunmasına yönelik hazırlanan iddianamede, Diril’in “ölene kadar darp edildiği” ifadeleri yer aldı.

Yine iddianameye göre olay, Diril çifti tarafından bulunduğu iddia edilen defineye el konulması amacıyla gerçekleştirildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki yılı aşkın bir süredir “gizli” yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame, Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Ocak 2022’de “eksik hususlar olduğu” gerekçesi ile iade edilmişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine iddianame kabul edildi.

‘CANAVARCA HİSLERLE ÖLDÜRDÜLER’

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Şimoni Diril’e yönelik “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “Tasarlayarak öldürme” suçlamaları ile hazırlanan iddianamede, Apro Diril, Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız sanık olarak yer aldı.

İddianamede Şimoni Diril’in nasıl öldüğüne dair dikkat çekici bilgiler yer verildi.

Şimoni Diril’in otopsi raporunda kafa bölgesine çok sayıda darp izi olduğu, kafa derisinde yara oluştuğu, yüz kemiklerine darbe aldığı, omurgalarının kırıldığı belirtildi. Yine Şimoni Diril’in iç organlarında da hasar meydana geldiği belirtilen iddianamede, “Maktulün ölene kadar ve ölüme sebebiyet verecek düzeyde darp edildiği anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.

‘BULUNAN DEFİNEYE EL KONMAK İSTENDİ’

İddianameye göre olay, Hürmüz Diril tarafından bulunduğu iddia edilen defineye el konulması amacıyla gerçekleştirildi.

İddianamede, şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelilerin maktulün sırtına bir el ateş ettikleri ve kafatası ile iskelet sisteminde kırıklar oluşacak, iç organ harabiyetine neden olacak düzeyde eziyet çektirilerek, ölene kadar darp ettikleri ve daha sonrasında cesedini Kovankaya köyünden geçen dereye attıkları. Şüpheli eylemlerinin ani bir kızgınlıkla işlenmeyip gerekli alet ve teçhizatın temin edildikten sonra kayıp şahsın bulduğu anlaşılan defineye ulaşabilmek maksadıyla ve eskiye dayalı husumetlerinin getirdiği düşmanca duygularla tasarlanarak işlendiği anlaşılmıştır.”

Soruşturma kapsamında dosyanın bir numaralı şüphelisi konumunda olan Diril çiftinin akrabaları Epro Diril, iki kez “tutuklamaya yeterli şüphe oluştuğu” gerekçesi ile tutuklanmış, ancak serbest bırakılmıştı. Bugüne kadar üç defa tutuklanan Apro Diril, şu an cezaevinde bulunuyor. Halen kayıp olan Hürmüz Diril’e ilişkin soruşturma ayrı olarak yürütülüyor.
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