Samanyolu Haber /Gündem / İddianameye konulmadı! Sinan Ateş suikasttan önce Bahçeli'yi aramış /12 Mayıs 2024 10:36

İddianameye konulmadı! Sinan Ateş suikasttan önce Bahçeli'yi aramış

Halk TV'de yayımlanan 'Nasıl Olacak?' programında Sinan Ateş cinayetinin arka planı konuşuldu. Programda paylaşılan bilgiye göre Sinan Ateş, öldürülmeden önce MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ulaşmaya çalışmış.

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Halk TV Programcısı Bengü Şap Babaeker, Sinan Ateş'in ölmeden evvel Bahçeli ile temas kurma isteğini ve aldığı yanıtı şu şekilde anlattı:

"Hani hep merak ediliyor ya, Sinan Ateş bu kadar tehdit altındayken ve hakkında ölüm fermanı verildiğini bilirken, Devlet Bahçeli'ye ulaşmaya çalıştı mı? Bu sorunun cevabını 17 aydır merak ediyoruz. Evet devlet bahçeliye ulaşmaya çalışmış. Sinan Ateş, Devlet Bahçeli'yi aramış.

'SEN GİT BUNU ABİNE ANLAT'
Telefonu Devlet Bahçeli'nin özel kalemi açmış. Sinan Ateş sorununu anlatarak görüşmek istediğini söylemiş. Devlet Bahçeli'nin özel kalemi ise "sen git bunu abine anlat" demiş. Abin dediği ise daha önce yanında çalıştığı İsmet Büyükataman. Daha sonrasında özel kalem telefonu suratına kapatmış. Bütün bunları Haluk Türk polise ve savcılığa anlatmış. Ama dosyaya girmemiş. Bu da dosyaya girmeyen binlerce delilden biri. Bu iddianame odadaki fili gözlerden kaçırmayı hedefliyor"
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