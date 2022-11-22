İddianın merkezinde Soylu var: 'AKP içinde birtakım sıkıntılı süreçler yürüdüğü konuşuluyor'

Gazeteci Tolga Şardan, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduktan sonra "AKP içinde bir süredir bilakis Sayın İçişleri Bakanı'na yönelik birtakım sıkıntılı süreçler yürüdüğü konuşuluyor. Ama hiç kimse bunları ortada konuşmak istemiyor" bilgisini paylaştı.







T24 yazarı Tolga Şardan, Halk TV'de katıldığı Sözüm Var programında birtakım kulis bilgileri paylaştı.







İstanbul'un en kalabalık noktalarının başında gelen İstiklal Caddesi'nde altı kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şardan, devamında şunları kaydetti:





"(...) Sadece güvenlik bürokrasisin ötesinde iç siyasette de, özellikle iktidar partisi içinde, AKP içinde farklı düşünceler olduğunu değerlendiriyorum. Bu hissi bir şey değil. Zaman zaman ben de Meclis'e gidiyorum. Meclis koridorlarında ya da kulisler de ben de değerlendirmeler almaya çalışıyorum.





AKP içinde bir süredir bilakis Sayın İçişleri Bakanı'na yönelik birtakım sıkıntılı süreçler yürüdüğü konuşuluyor. Ama hiç kimse bunları ortada konuşmak istemiyor. Niye? Seçim süreci var. İçişleri Bakanı'nın makamından ya da kendisinden siyaseten kaynaklanan güçlü bir konumu var. Bu parametreler dahilinde kimse AKP içinde bunları dile getirmek istemiyor. (...)"





