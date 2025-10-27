İddia: Ali Koç hangi İspanyol takımını alıyor?

Fenerbahçe’de başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınından Estadio Deportivo’nun haberine göre Koç, La Liga temsilcisi Sevilla’nın çoğunluk hisselerini satın almak için ön adımlar atmaya başladı.



Haberde, Sevilla’da Del Nido ailesi arasında yaşanan yönetim krizinin kulübün el değiştirme olasılığını gündeme getirdiği belirtildi. Bu gelişme, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekerken Ali Koç’un da süreci yakından takip ettiği ve kulübün mevcut hissedar yapısı üzerine araştırma yaptığı aktarıldı.



İspanyol gazeteci Oscar Murillo’nun haberine göre Antonio Lappi ve Fede Quintero’nun, kulüp hisseleri için 2.400 Euro/hisse teklifinde bulunduğu, Del Nido ailesindeki anlaşmazlığın büyümesi halinde satış sürecinin hızlanabileceği kaydedildi.