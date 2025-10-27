Samanyolu Haber /Spor / İddia: Ali Koç hangi İspanyol takımını alıyor? /27 Ekim 2025 15:58

İddia: Ali Koç hangi İspanyol takımını alıyor?

İspanyol basını yazdı: Ali Koç, İspanya La Liga devini satın alıyor. Fenerbahçe’de başkanlık koltuğunu Sadettin Saran’a devreden Ali Koç’un, La Liga ekibi Sevilla’yı satın almak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

SHABER3.COM

Fenerbahçe’de başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınından Estadio Deportivo’nun haberine göre Koç, La Liga temsilcisi Sevilla’nın çoğunluk hisselerini satın almak için ön adımlar atmaya başladı.

Haberde, Sevilla’da Del Nido ailesi arasında yaşanan yönetim krizinin kulübün el değiştirme olasılığını gündeme getirdiği belirtildi. Bu gelişme, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekerken Ali Koç’un da süreci yakından takip ettiği ve kulübün mevcut hissedar yapısı üzerine araştırma yaptığı aktarıldı.

İspanyol gazeteci Oscar Murillo’nun haberine göre Antonio Lappi ve Fede Quintero’nun, kulüp hisseleri için 2.400 Euro/hisse teklifinde bulunduğu, Del Nido ailesindeki anlaşmazlığın büyümesi halinde satış sürecinin hızlanabileceği kaydedildi.
