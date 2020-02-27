Samanyolu Haber /Gündem / İdlib’de kayıp artıyor /27 Şubat 2020 19:58

İdlib’de kayıp artıyor

Suriye’nin İdlib kentinde Esad’a bağlı ordunun ilerleyişi devam ederken Türk askerlerinden kayıp haberleri geliyor.

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İdlib’de dün yaşanan hava saldırılarında iki asker hayatını kaybederken, bugün de üç askerin yaşamını yitirdiği duyuruldu. İdlib krizi boyunca bölgede hayatını kaybeden asker sayısı 22 oldu.

NTV'nin haberine göre AKP Siyaset Akademisi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de üç tane şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük. İdlib'de olan gelişmeler lehimize döndü. Rusya ile sahada mücadele için görüşmeler sürüyor" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Lindsey Snell de İdlib’de üç Türk askerinin öldüğünü, 11 Türk askerinin yaralandığını duyurdu.Snell, Libya’da da altı Türk askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti. 
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