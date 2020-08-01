İdlib’de şiddetli çatışma: Ölü ve yaralılar var









Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Merit Numan Dağı ve Kürt Dağı’nda muhaliflere bağlı silahlı gruplar ile Suriye güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.





Gözlemevi, Heyet Tahrir Şam ile Suriye rejimi güçleri arasında Zawiye Dağı’nın çeşitli noktalarında meydana gelen çatışmalarda dört rejim askerinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin da yaralandığını bildirdi.





SOHR’a göre, Zawiye Dağı’ndaki Riwehe köyünde meydana gelen patlamada ise iki rejim subayı hayatını kaybetti, üç asker de yaralandı.





Öte yandan bazı yerel medya haberlerine göre, Suriye ve İran rejimine bağlı bazı milis grupların Serakib, Merit Numan ve Xab Ovası bölgelerinde ağır silahlar kullanıyor.





Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.





İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.