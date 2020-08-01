Samanyolu Haber /Gündem / İdlib’de şiddetli çatışma: Ölü ve yaralılar var /01 Ağustos 2020 15:47

İdlib’de şiddetli çatışma: Ölü ve yaralılar var

İdlib’de silahlı gruplar ile Şam’a bağlı güçler arasında çıkan çatışmalarda sekiz Suriye askeri hayatını kaybetti, dokuz asker de yaralandı. Kaynaklar, cihatçı grupların kaybı konusunda bilgiye ulaşamadı.

SHABER3.COM



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Merit Numan Dağı ve Kürt Dağı’nda muhaliflere bağlı silahlı gruplar ile Suriye güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Gözlemevi, Heyet Tahrir Şam ile Suriye rejimi güçleri arasında Zawiye Dağı’nın çeşitli noktalarında meydana gelen çatışmalarda dört rejim askerinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin da yaralandığını bildirdi.

SOHR’a göre, Zawiye Dağı’ndaki Riwehe köyünde meydana gelen patlamada ise iki rejim subayı hayatını kaybetti, üç asker de yaralandı.

Öte yandan bazı yerel medya haberlerine göre, Suriye ve İran rejimine bağlı bazı milis grupların Serakib, Merit Numan ve Xab Ovası bölgelerinde ağır silahlar kullanıyor.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İdlib’de şiddetli çatışma: Ölü ve yaralılar var Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:05:27