Samanyolu Haber /Gündem / İdlib’den acı haber: Bir şehit, bir yaralı /03 Mart 2020 01:22

İdlib’den acı haber: Bir şehit, bir yaralı

Operasyonların devam ettiği Suriye'den bir acı haber daha geldi. İdlib’de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı sonrasında bir asker şehit olurken bir asker de yaralandı.

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Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bir askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*İdlip'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim unsurları tarafından 02 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

*Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İdlib’den gelen acı haber sonrası şehit askerin kimliği de açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak’ın hain saldırıda şehit düştüğü belirtildi.

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