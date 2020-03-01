Samanyolu Haber /Dünya / İdlib hava sahası kapatıldı /01 Mart 2020 18:15

İdlib hava sahası kapatıldı

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinin kontrolü 2017 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde. TSK gözlem kuleleri ocak ayından beri Rusya'nın desteklediği Beşar Esed rejimi kuvvetlerinin kuşatmasa altında. Suriye ordusunun son saldırısında 36 askerin şehit olmuş, 50'den fazla asker yaralanmıştı. Şam yönetimi İdlib hava sahasını insansız hava araçları (İHA) için de yasak bölge ilan etti.

İşte o görüntüler...

Suriye ordusu. İdlib hava sahasında görülecek tüm hedeflerin düşman olarak algılanıp hava savunma sistemleri tarafından vurulacağını duyurdu.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre; Suriye ordusundan yapılan açıklama şöyle: "Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Suriye’nin kuzeybatısı ve özellikle İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasının uçaklar ve her türlü insansız hava araçları için kapatıldığını duyuruyor. Hava sahamızı ihlal eden her türlü uçak, düşman olarak algılanıp görevini yerine getirmemesi amacıyla vurulacak."

 
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