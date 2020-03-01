İdlib hava sahası kapatıldı

Suriye ordusu. İdlib hava sahasında görülecek tüm hedeflerin düşman olarak algılanıp hava savunma sistemleri tarafından vurulacağını duyurdu.





Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre; Suriye ordusundan yapılan açıklama şöyle: "Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Suriye’nin kuzeybatısı ve özellikle İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasının uçaklar ve her türlü insansız hava araçları için kapatıldığını duyuruyor. Hava sahamızı ihlal eden her türlü uçak, düşman olarak algılanıp görevini yerine getirmemesi amacıyla vurulacak."



