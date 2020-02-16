Samanyolu Haber /Dünya / "İdlib konusunda Rusya ile aynı fikirde değiliz, ancak..." /16 Şubat 2020 12:16

"İdlib konusunda Rusya ile aynı fikirde değiliz, ancak..."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rusya ile diyaloğa ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın amacının dondurulmuş çatışmaları çözme ve siber güvenlik konularını tartışma olması gerektiğini belirtti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Macron, "Rusya ile stratejik diyalog, dondurulmuş çatışmaları çözme, siber güvenlik ve uzayı tartışma, yani güvenlik mimarisini tartışma yeteneğine dayanmalıdır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İdlib'de yaşananlarla ilgili Rusya ile aynı fikirde olmadığını belirtse de Avrupa'nın uzun vadede Rusya ile daha iyi ilişkiler kurmak için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da devam eden 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Macron, 5G, yapay zeka ve birçok konuda Avrupa'nın hızlı çözüm üretmesinin ve Avrupa'da göç sorununa çözüm bulunmasının önemine işaret etti.

Çin'in geleceğine yoğun yatırımlar yaptığını ve bunu küçümsememek gerektiğini belirten Macron, "Avrupa'da finans krizine ilişkin Güney ile Batı, göç krizine ilişkin ise Doğu ile Batı arasında bir bölünme yaşandı" dedi.

Rusya ile daha fazla diyaloğu savunan Macron, geçen yılın sonlarında Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna arasındaki doğu Ukrayna'daki çatışmayı çözmeyi amaçlayan dört yönlü zirvelerin canlanmasına dikkat çekti.Macron ayrıca, Rusya'nın siber saldırılar veya sosyal medyada yapılan manipülasyon yoluyla Batılı demokrasileri istikrarsızlaştırmaya devam edeceğine işaret etti.
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