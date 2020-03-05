Samanyolu Haber /Gündem / İdlib krizi büyüyor Moskova'da kritik görüşme /05 Mart 2020 09:02

İdlib krizi büyüyor Moskova'da kritik görüşme

Moskova’daki İdlib gündemli zirvede sahadaki ateşin dindirilmesi hedefleniyor. Görüşme öncesinde ise Rusya’dan “Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor” çıkışı dikkat çekti.

SHABER3.COM

Suriye’de yaklaşık dokuz yıldır devam eden iç savaşın en çetrefilli sahası haline gelen İdlib’de gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da yapacağı görüşmede. İdlib’den dün iki şehit haberi daha gelirken düğümün çözümü için umutların bağlandığı görüşme öncesinde Moskova Ankara’yı suçladı. Ankara ise Şam’ın en güçlü müttefiki Rusya’yı, diplomasi yoluyla yeni bir ateşkes uzlaşısına zorlama çabasında. 


 
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Türkiye’nin, Astana/Soçi ortağı Moskova’yla İdlib için vardığı “çatışmasızlık bölgeleri” anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği ileri sürdü. “Türkiye gözlem noktalarının İdlib’deki terörist üsleriyle birleşmesine izin verdi ve uluslararası hukuku ihlal ederek mekanize birlikleri İdlib’e yerleştirdi” denildi. 

PUTİN EKİBİNİ TOPLADI
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise bugünkü görüşmeye atıfla “İdlib’deki krizi sona erdirmeyi amaçlayan gerekli ortak tedbirler hakkında anlaşmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı. Sözcü, Rus TASS ajansının söz konusu tedbirlerin neler olduğu yönündeki sorusu karşısında ise “Yarını bekleyelim” cevabıyla yetindi. Bu arada dün Putin’in kabine üyeleriyle bir araya geldiği haberleri gündeme yansıdı. 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya ziyaretinden beklentisine yönelik bir soruya, “Bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek” yanıtı verdi. 

Ankara, zirveden Şam güçlerinin saldırılarını durdurması ve Soçi Mutabakatı kapsamında belirlenen TSK gözlem noktalarının gerisine çekilmesi yönünde sonuç çıkmasını umarken Moskova’nın masaya hangi teklif veya ödünle geleceği henüz belirsiz. Ancak Moskova’dan gelen açıklamalar, önceliğin İdlib’i büyük oranda kontrol eden, Türkiye’nin de terör örgütü olarak gördüğü El Nusra bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) kaynaklı tehdidin sonlandırılması olduğunu gösteriyor. 

ASTANA ÇABASI
Öte yandan, İdlib’deki çatışmaların dindirilmesi için Ankara-Tahran-Moskova hattında oluşturulan Astana formatlı müzakerelerin yeniden canlandırılması için çabalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuloğlu’nun dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la telefonda görüştüğü bildirildi. Lavrov’un ayrıca İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le de telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

İran’ın karadan, Rusya’nınsa havadan desteklediği Suriye ordusunun geçen perşembe günü İdlib’de düzenlediği ve 34 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında Astana ortakları Ankara-Moskova hattında ipler kopma noktasına gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen hafta telefonda görüştüğü Erdoğan’a, Suriye’nin de katılacağı bir üçlü zirve düzenlemeyi teklif etmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İdlib krizi büyüyor Moskova'da kritik görüşme Sonraki Haber >>

Meclis'te yumruklu kavga

Meclis'te yumruklu kavga

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi

Ambulansın kapısı açıldı

Ambulansın kapısı açıldı

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Gençler ile Hasbihal

Gençler ile Hasbihal
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:00:23