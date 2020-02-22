Samanyolu Haber /Dünya / İdlib krizi için yeni zirve! /22 Şubat 2020 21:30

İdlib krizi için yeni zirve!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son iki haftada 15 şehit verdiği İdlib'de Rusya destekli Esed kuvvetleri bombardımana devam ediyor. Rusya, Türkiye'ye Soçi'de imzaladığı mutabakata uymamakla itham ederken, krize çözüm bulmak için Fransa ve Almanya'nın da dahil olacağı 4'lü zirve kararı alındı.

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Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya destekli Suriye ordusu karşı karşı gelirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın  krize çözüm bulmak için bir araya geleceğini duyurdu. 
 
5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Angela Merkel'un katılacağı dörtlü bir zirve düzenlenecek.

29 EKİM 2018, İSTANBUL: Dörtlü zirvede çekilen fotoğrafta Almanya Başbakanı Merkel'in "otoriter" Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerini tutması Almanya'da "fazla dost canlısı" diye nitelenmişti. Das Bild gazetesinde yayımlanan makalede Alman Sol Parti’den (Die Linke) Cansu Özdemir’in "Merkel kanlı bir eli tuttu" sözleri de aktarılmıştı.

İzmir'in Bergama ilçesinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bizim için İdlib meselesi Afrin kadar, Barış Pınarı Harekât bölgesi kadar önemlidir. Putin'e açıkça ifade ettim. Öğlen Sayın Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz ve bu konuları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

DÖRTLÜ ZİRVENİN YERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Dün Erdoğan ile Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, İdlib krizine dair temas arttırma noktasında anlaşıldığı duyurulmuştu. 

Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinin akabinde dörtlü zirvenin tarihi 5 Mart olarak netleşti.


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