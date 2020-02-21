"İdlib krizi sonrası değer kaybeden TL için bankalar harekete geçti"

Bloomberg, Türk kamu bankalarının TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesini önlemek için 800 milyon dolar sattığını öne sürdü.





Bloomberg'in 'konuya aşina' iki kaynağa dayandırılan haberine göre, Türk kamu bankaları, İdlib'de yaşanan gerilimle bağlantılı olarak, TL'deki değer kaybını önleme amacıyla 800 milyon dolarlık bir satış yaptı.





Bloomberg, dolar/TL'nin bu sayede yüzde 4'lük bir düşüş yaşandığını ve dolar/TL'nin son 9 ayın en düşük seviyesi olan 6,10'a gerilediği kaydedildi. Gösterge tahvil getirileri de yüzde 12'nin üzerine çıkarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünyada en çok düşüş yaşanan endeks oldu.





T24'te yer alan habere göre yetkililer ayrıca takas işlemlerini yabancı yatırımcıların liraya karşı piyasaya para sürmesini zorlaştırmak için kısıtladı.





"Lira zayıflamaya devam ediyor"





Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, "Kamu bankaları her gün piyasaya döviz sattıklarında kendilerini rahatsız hissediyor ama lira da zayıflamaya devam ediyor" dedi.





TL, mevcut durumda dolar başına 6.1047'den işlem görüyor. BIST 100 Endeksi, günü yüzde 3'lük bir düşüşle kapattı.